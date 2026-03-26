Март в Московском регионе может стать одним из самых теплых в истории

Уходящий март в Московском регионе может войти в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, по ее словам, средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье превысила климатическую норму более чем на четыре градуса. В последние годы мартовские рекорды фиксируются все чаще, и нынешний месяц, вероятно, войдет в десятку самых теплых.

«Сейчас прекрасная погода. Ее пока определяет антициклон. Воздух в нем прогревается постепенно. Наблюдается переменная облачность, без осадков. В пятницу и субботу ночью минимальная температура еще будет местами слабо отрицательной, еще может проявиться минус», — отметила специалист.

Она уточнила, что ночью температура будет слабо отрицательной, днем воздух прогреется до 12-14 градусов. В воскресенье станет еще теплее: днем ожидается 15-16 градусов по Цельсию.

В начале следующей недели антициклон отступит на восток. На смену ему придут циклоны с юга и запада, сообщила Позднякова. В Москве установится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры станут положительными — около 1-3 градусов, днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов.

В первой пятидневке апреля сохранится умеренно теплая погода. Дожди станут более частыми, солнца будет меньше, чем в марте. Однако серьезных похолоданий, отметила синоптик, не ожидается.

