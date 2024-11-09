Массовая гибель буревестников на пляжах Австралии вызвала опасения ученых

Тысячи мертвых короткохвостых буревестников выбросило на восточное побережье Австралии, сообщило издание The Guardian. Причины катастрофы остаются неясными, а специалисты не пока не могут оценить ее масштабы.

Ситуация стала обостряться в последние недели, когда сообщения о массовой гибели птиц начали поступать из различных регионов страны — начиная с юго-восточного Квинсленда и распространяясь на Новый Южный Уэльс и Викторию.

Как пишет газета, каждую весну буревестники преодолевают долгий путь в 15 тыс. км обратно в свои гнезда в южной Австралии. Ученые отмечают, что эта миграция сама по себе является сложной и рискованной.

Один из исследователей, занимающихся исследованием поведения и жизни птиц, доктор Лорен Роман отметила, что точно определить общее число погибших птиц на данный момент практически невозможно.

Исследователь из Adrift Lab Дженнифер Лаверс предполагает, что число буревестников может достигнуть «сотни или тысячи особей». Она утверждает, что обессиленные птицы могли столкнуться с недостатком пищи и, возможно, умерли от голода.

Издание напомнило, что данный инцидент напоминает катастрофу 2013 года, когда миллионы морских птиц погибли из-за аномального теплового явления, образовавшегося в северной части Тихого океана. Однако нынешние события, по словам специалистов, не достигают таких масштабов.

Исследователи продолжают анализировать экосистему и возможные факторы, способствующие гибели этих птиц, и настоятельно призывают общественность и власти обратить внимание на эту ситуацию.

Ранее ведущие эксперты в области климатологии предупредили лидеров Северной Европы о климатическом катаклизме, который может обрушиться на европейские страны уже в этом веке.