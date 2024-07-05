Медузы могут появиться в водоемах Подмосковья из-за аномальной жары

В водоемах Москвы и Подмосковья из-за аномальной жары могут появиться медузы, предупредила заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.

Эксперт, слова которой приводит ТАСС, объяснила, что в некоторых водоемах столичного региона пресноводные медузы обитают в форме полипов. При прогреве воды до двадцати шести градусов они могут превратиться в привычных плавающих медуз.

Ирина Мейнцер добавила, что в водоемах Московского региона обитают медузы, которые не вырастают до больших размеров. Кроме того, они не представляют никакой опасности для человека.

Ранее в МЧС предупредили об опасности формирования смерчей в Подмосковье в пятницу.