Мероприятия по охране лесов в Подмосковье выполнены в полном объеме

В Подмосковье в 2023 году в полном объеме выполнили мероприятия по охране лесов, подчеркнули в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

Так, в минувшем году в рамках госзадания были в полном объеме выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов. Специалисты в том числе обустроили 1,9 тысячи километров минерализованных полос, установили более 190 шлагбаумов и благоустроили свыше тысяч зон отдыха для граждан.

Как отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, комплекс выполненных мероприятий, включая подготовку техники и личного состава, а также оптимизацию четырехуровневой системы мониторинга пожарной опасности, позволили Московской области возглавить список регионов, где лесные пожары ликвидировались в первые сутки обнаружения.

«Время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров в 2023 году составило пятьдесят четыре минуты, что значительно ниже норматива, утвержденного министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал на важность модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья.