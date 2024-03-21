Минэкологии Подмосковья поддержит требование о приведении в порядок мытищинских земель

Представители Министерства экологи и природопользования Московской области примут участие в судебном процессе по иску администрации городского округа Мытищи к ТСН Садовое товарищество «Дальние Вешки». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что предметом спора стало изменение рельефа местности в ТСН, которое ведет к подтоплению земель, в том числе, сточными водами. Примечательно, что ТСН без разрешения провело работы по планированию местности, а также обустроило системы водоснабжения и водоотведения, однако договор с коммунальщиками не заключило.

Отметается, что сами работы были проведены с нарушениями, а рельеф спланирован таким образом, что ливневые и сточные воды с «Дальних Вешек» подтопляют расположенные рядом другие три садоводческих товарищества.

В связи с этим, администрация городского округа Мытищи просит суд вынести решение обязать ТСН привести земли в состояние, которое исключало бы нарушения законодательства и не приводило к подтоплениям соседних участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.