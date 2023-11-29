Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконные работы вблизи истринской реки

Инспекторы эконадзора объявили предостережения о недопустимости нарушений совладельцам земельного участка, который расположен в деревне Мансурово городского округа Истра, сообщили в областном Минэкологии.

В сообщении уточнили, что до этого в ведомство поступила информация о том, что в водоохранной зоне реки Молодильни проводятся незаконные земляные работы. После этого в указанном месте провели надзорные мероприятия.

«Установлено, что на земельном участке, принадлежащем троим гражданам, ведется строительство магазина. Участок находится в непосредственной близости от реки, имеются следы проезда по водоохранной зоне тяжелой техники, земляных работ и размещения размываемых грунтов», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Инспекторы потребовали прекратить нарушение Водного кодекса России, который ограничивает незаконную хозяйственную деятельность в водоохранных зонах. Ситуацию в истринской деревне продолжат контролировать.

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