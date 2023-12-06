Минэкологии Подмосковья продолжает оптимизацию госуслуг в сфере природопользования

Специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья приступили к оптимизации услуги по предоставлению права и оформления лицензий на пользование участками недр, содержащими подземные воды.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что это очень важная и востребованная услуга в нашем регионе. И она актуальна для широкого круга заявителей: СНТ и коттеджная застройка, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, владельцев различного бизнеса.

Ожидается, что после проведения оптимизации количество документов, необходимых для оформления лицензии, сократится с 16 до 10, а срок предоставления услуги снизится с 50 до 45 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.