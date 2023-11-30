Минэкологии Подмосковья согласовало план противопожарного обустройства участков ООПТ на следующий год

В следующем году планируется противопожарное обустройство почти ста тридцати участков особо охраняемых природных территорий Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Отмечается, что данный план разработан в Комитете лесного хозяйства области и подразумевает перечень мероприятий по недопущению лесных пожаров. Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и аншлагов на противопожарную тематику.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что согласно прогнозам Росгидромета температуры будущего лета могут быть выше нормы с вероятностью 65-70 процентов, поэтому особенно важно подготовить подмосковные леса, чтобы избежать пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.