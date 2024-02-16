Министерства экологии Подмосковья и Курской области подписали соглашения о сотрудничестве

Сегодня Министерство экологии и природопользования Московской области и Министерство природных ресурсов Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что документ подписали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и зампред Правительства Курской области — министр природных ресурсов Константин Поляков.

Тихон Фирсов подчеркнул, что правительство отмечает растущий интерес регионов к опыту Подмосковья в сфере решения экологических проблем. Это представляется вполне логичным, поскольку наш регион — один из лидирующих регионов в ряде сфер природоохранной работы и рационального природопользования.

Подмосковные и курские экологи договорились обмениваться опытом в сферах эковолонтерства, экологического образования и просвещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.