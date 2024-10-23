Ростех может приостановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ключевой ставки ЦБ

Государственная корпорация «Ростех» может приостановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ключевой ставки Банка России. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил глава организации Сергей Чемезов, пишет РБК.

Он выразил опасения по поводу возможной стагфляции, вызванной текущей финансовой политикой страны.

«Этот термин, может быть, не всем знаком, он не так часто применяется. Стагфляция — это когда одновременно падает и производство, и потребление», — отметил Чемезов.

По его словам, ключевым фактором, способствующим такой ситуации, является рекордный уровень ключевой ставки Центробанка. В сентябре ее повысили до 19%.

Высокие процентные ставки делают заемные средства для предприятий фактически недоступными, что препятствует инвестициям и развитию бизнеса, подчеркнул глава «Ростеха». В условиях таких ограничений многие компании могут оказаться на грани банкротства, если ситуация не изменится.

Чемезов считает, что экономическая обстановка может привести к удорожанию товаров и росту уровня безработицы. Это усугубит и без того напряженные социально-экономические условия в стране. Глава госкорпорации подчеркнул, что при продолжении текущей политики экспортные товары могут оказаться под угрозой, что негативно отразится на всей экономике.

По данным Чемезова, сейчас авансовые платежи за продукцию с длительным производственным циклом достигают 30-40%. Это значительно увеличивает финансовую нагрузку на предприятия, затрудняя выполнение обязательств и создание новых моделей поставок.

Глава корпорации объяснил, что из-за нехватки капитала компании вынуждены прибегать к кредитованию, что в свою очередь негативно сказывается на прибыльности. Чемезов подчеркнул, что кредиты «съедают» значительную часть заработанных средств, что делает экспорт менее привлекательным.

Чемезов уверен, что в новых экономических условиях необходимо искать альтернативные пути развития, чтобы минимизировать негативные последствия и адаптироваться к изменяющейся экономической реальности.

Ранее сообщалось, что Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке с 22 октября.