Минприроды России: В Московской области в этом году ликвидируют шесть крупных полигонов ТКО
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО]
В этом году на территории Московской области завершится ликвидация шести полигонов твердых коммунальных отходов. Работы выполняются по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
«При рекультивации крупных полигонов в Подмосковье используются технологии ликвидации накопленного вреда без вывоза отходов. Такие технологии обеспечивают изоляцию отходов от окружающей среды, защищая ее от вредного воздействия свалки, в том числе от проникновения загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды», — уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.
Напоминаем, что всего за период с 2018 по 2023 год в Московской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» был ликвидирован 21 полигон ТКО.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.