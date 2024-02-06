Минприроды России: В Московской области в этом году ликвидируют шесть крупных полигонов ТКО

«При рекультивации крупных полигонов в Подмосковье используются технологии ликвидации накопленного вреда без вывоза отходов. Такие технологии обеспечивают изоляцию отходов от окружающей среды, защищая ее от вредного воздействия свалки, в том числе от проникновения загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды», — уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.