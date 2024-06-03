Многомиллионный ущерб притоку реки Смородинки взыскивают с кооператива в Наро-Фоминском округе

Министерство экологии и природопользования Московской области подало в суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного водному объекту в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ответчиком по данному делу выступает кооператив «Золотая Долина», эксплуатирующий очистные сооружения коттеджного поселка «Апрелевка Парк». Инспекторы эконадзора провели на объекте надзорные мероприятия, которые помогли установить, что сброс с очистных сооружений осуществляется в ручей без названия, приток реки Смородинки.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что лабораторный анализ проб воды из ручья показал превышение предельно допустимых концентрация ряда загрязняющих веществ. На основании результатов анализа рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту, сумма которого превысила 13 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что свыше 11 тысяч человек обратились в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за год его существования.