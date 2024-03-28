Мобильные эколаборатории проверили качество воздуха в двенадцати округах Подмосковья
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 19 выездов и проверили качество воздуха 12 городских округах Подмосковья, в том числе, в Истре, Коломне, Балашихе и других. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Путем систематического мониторинга воздуха можно выявить и анализировать источники загрязнений, определить тренды изменения уровня загрязнения в различные периоды времени и в различных районах. Это позволяет принимать целенаправленные меры по снижению выбросов вредных веществ, контролировать соблюдение нормативов качества воздуха и разрабатывать стратегии по улучшению окружающей среды», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Исследования провели по 31 загрязняющему веществу, результаты показали, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало норму.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.