Мобильные эколаборатории проверили качество воздуха в двенадцати округах Подмосковья

«Путем систематического мониторинга воздуха можно выявить и анализировать источники загрязнений, определить тренды изменения уровня загрязнения в различные периоды времени и в различных районах. Это позволяет принимать целенаправленные меры по снижению выбросов вредных веществ, контролировать соблюдение нормативов качества воздуха и разрабатывать стратегии по улучшению окружающей среды», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.