Мобильные лаборатории не зафиксировали превышений нормативов после взрыва в Сергиевом Посаде

Специалисты Минэкологии Подмосковья осуществляют мониторинг состояния воздуха в Сергиевом Посаде, где ранее произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода, на складе пиротехники.

Отмечается, что после случившегося в Сергиев Посад оперативно выехали две мобильные лаборатории. Примечательно, что ближайший к месту происшествия пост, расположенный на улице Клубной, превышений ПДК не показал.

Пробы воздуха отбирались в двух точках по проспекту Красной Армии, в непосредственной близости от очага. Анализировались концентрации 19 загрязняющих веществ, их концентрация не превысила 0,2 ПДКм.р. В ведомстве подчеркнули, что мониторинг качества воздуха будет продолжен. Мобильные лаборатории будут там находиться до стабилизации ситуации.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что минимум двенадцать часов потребуется для разбора завалов на месте взрыва.