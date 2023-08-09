Андрей Воробьев: минимум двенадцать часов потребуется для разбора завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

На разбор завалов после взрыва, которые произошел на территории Загорского оптико-механического завода, может потребоваться минимум 12 часов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Идет разбор завалов. Они существенные, вы это могли видеть по разным фотографиям. <…> часть людей может находиться под завалами. <…> минимум 12 часов займет работа по разбору завалов», — сказал губернатор.

Он отметил, что получил информацию от спасателей и сотрудников служб, которые работают на месте происшествия.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.