Мобильные лаборатории проверили чистоту воздуха в Подмосковье

За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 18 выездов для оценки качества атмосферного воздуха в 16 округах Подмосковья, в том числе, Мытищах, Дубне, Богородском и других. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.