Мобильные лаборатории проверили чистоту воздуха в Подмосковье
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 18 выездов для оценки качества атмосферного воздуха в 16 округах Подмосковья, в том числе, Мытищах, Дубне, Богородском и других. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Лабораторные исследования воздуха позволяют определить содержание различных загрязняющих веществ в воздухе. Такие сведения необходимы для оценки уровня загрязнения окружающей среды и принятия мер по ее защите», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Результаты проверки показали, что превышений установленных нормативов по загрязняющим веществам зафиксированы не были. Фирсов добавил, что такие исследования позволяют определить необходимость принятия мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ и улучшению качества окружающей среды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.