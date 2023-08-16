Мойку, жидкие отходы из которой попадали в почву, выявили в подмосковном Егорьевске

Необорудованную по стандартам и правилам мойку, жидкие отходы из которой попадали на прилегающую территорию, а затем в почву, обнаружили в черте города Егорьевска. Об этом сообщили региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что в ведомство обратились представители администрации муниципалитета. Данные сведения послужили основанием для проведения инспекторами эконадзора контрольно-надзорного мероприятия.

Инспекторы эконадзора на указанном в обращении месте выявили ангар, приспособленный для мойки большегрузного автотранспорта. В ходе контрольно-надзорного мероприятия выявлены факты загрязнения прилегающей территории отходами нефтепродуктов, также установлены розливы на рельефе местности.

Глава ведомства Тихон Фирсов Тихон Фирсов подчеркнул, что индивидуальному предпринимателю ведомством выдано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований. Данная ситуация находится под контролем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям региона правила выброса мусора.