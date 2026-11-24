Кромский районный суд Орловской области обязал администрацию района привести в порядок контейнерную площадку для твердых коммунальных отходов в селе Короськово. Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск подал прокурор района по итогам проверки.

Проверка показала, что площадка не соответствует требованиям законодательства. В надзорном ведомстве заключили, что услуга по вывозу мусора фактически не оказывается, из-за чего жители лишены права на благоприятную окружающую среду. Прокурор просил не только оборудовать площадку по СанПиН, но и построить к ней всепогодный подъезд: без нормальной дороги в распутицу и в снег мусоровоз не доберется, и отходы останутся на месте.

Суд изучил материалы дела и письменные доказательства прокуратуры и удовлетворил иск полностью. На выполнение обоих требований администрации отвели два месяца со дня вступления решения в силу. Решение пока не вступило в законную силу.