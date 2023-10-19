На территории подмосковного Чехова обнаружили «завод-призрак»

В отношении компании «Евромастер», расположенной в городском округе Чехов, направлено предостережение о недопустимости нарушений. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что ранее в ведомство поступила информация о том, что вблизи деревни Кузьмино-Фильчаково функционирует бетонный завод. Инспекторы эконадзора выехали на место и обнаружили предприятие по производству товарного бетона. Однако по данным реестра Росприроднадзора источников негативного воздействия в этой локации нет, так что предприятие работает без экологического контроля, за что эксплуатирующая компания и получила предостережение.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что это уже второй «блуждающий» завод, выявленный в Подмосковье в октябре. Ранее в Озерах в городском округе Коломна неожиданно появилась асфальтосмесительная установка, принадлежащая компании «ДСК Дорлидер», которая также действовала в отсутствие разрешительной документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.