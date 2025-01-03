На входе в Балаклавскую бухту в Севастополе впервые обнаружили мазутное пятно
Развожаев: до Севастополя дошло небольшое мазутное пятно
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На входе в Балаклавскую бухту, расположенную у Севастополя, были замечены небольшие мазутные пятна. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что зафиксированы отдельные случаи обнаружения птиц в мазуте. Управление Черноморо-Азовской морской инспекции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования активно мониторит ситуацию.
Развожаев подчеркнул, что спасатели совместно с Севприроднадзором будут заниматься ликвидацией мазутного пятна.
«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно... его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега», — написал Развожаев.
Мазут представляет собой вязкое и тяжелое нефтяное топливо, получаемое в процессе переработки нефти. Он обладает высокой калорийностью, но содержит большое количество серы и других примесей, что делает его менее экологически чистым по сравнению с другими видами топлива.
Мазут обычно используется в судостроении, промышленности и для отопления, но его использование может приводить к значительному загрязнению окружающей среды при утечках или авариях.
Ранее сообщалось, что в Крыму собрали около 230 тонн загрязненного мазутом песка.