На входе в Балаклавскую бухту в Севастополе впервые обнаружили мазутное пятно

На входе в Балаклавскую бухту, расположенную у Севастополя, были замечены небольшие мазутные пятна. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что зафиксированы отдельные случаи обнаружения птиц в мазуте. Управление Черноморо-Азовской морской инспекции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования активно мониторит ситуацию.

Развожаев подчеркнул, что спасатели совместно с Севприроднадзором будут заниматься ликвидацией мазутного пятна.

«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно... его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега», — написал Развожаев.

Мазут представляет собой вязкое и тяжелое нефтяное топливо, получаемое в процессе переработки нефти. Он обладает высокой калорийностью, но содержит большое количество серы и других примесей, что делает его менее экологически чистым по сравнению с другими видами топлива.

Мазут обычно используется в судостроении, промышленности и для отопления, но его использование может приводить к значительному загрязнению окружающей среды при утечках или авариях.

Ранее сообщалось, что в Крыму собрали около 230 тонн загрязненного мазутом песка.