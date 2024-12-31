В Крыму собрали около 230 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму продолжаются усилия по устранению последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. С момента начала работ было собрано около 230 тонн песка, загрязненного мазутом, сообщило МЧС России по Республике Крым в своем телеграм-канале.

В ходе активных мероприятий по очистке берега удалось обследовать более 1,12 тыс. км побережья, а спасателям и волонтерам удалось очистить свыше 44 км береговой линии Крыма. За последние 24 часа новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

На территории полуострова продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», на борту которых находилось более 9 тыс. тонн мазута. После аварии часть груза попала в воды Черного моря. Президент России Владимир Путин отметил, что в море могло оказаться до 40% от общего объема нефтепродукта.

Ранее оперативный штаб Кубани сообщил, что в результате разлива мазута у берегов региона удалось спасти более 1,6 тыс. птиц.