«Начался ужас»: жители Долгопрудного бьют тревогу из-за массовой гибели уток

В центральном парке Долгопрудного уток «свалил» неизвестный мор. Жители сфотографировали в местном пруду несколько трупов птиц.

Местные горожане также выложили в соцсети видео, где утка бьется в конвульсиях.

«Загрязнение второго пруда началось с весны 2022 года. На третьем пруду стоит шашлычная, в воду скидывается вся грязь, жутко воняет. Потом начали реконструировать дорожки парка, его закрыли доля посетителей, вот тут-то и начался ужас», — рассказала Елена И. (Имя изменено — Прим. ред.) корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, на днях погибло несколько выводков уток-огарей.

«Утята и их родители валялись дохлыми вдоль берега пруда, еще всплыла мертвая рыба. Что конкретно произошло, мне неизвестно. Но точно гибель пернатых началась за несколько дней до этого, соседи говорили, что видели пару дохлых уток в пруду еще 27 июня», — рассказала жительница.

Елена также сообщила, что трупы уток кто-то периодически убирает, но на следующий день появляются новые. Она написала письмо в Министерство экологии и природопользования региона, а также в администрацию Долгопрудного.

На официальном сайте администрация Долгопрудного сообщила, что принимаются меры для выяснения причины происшествия с утками.

Ранее мы писали, что в Лыткарино неравнодушный прохожий помог утиному семейству перейти дорогу.