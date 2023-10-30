Нарушение природоохранного законодательства пресекли в четырех городских округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками полиции задержали нарушителей природоохранного законодательства в четырех городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

В Химках остановлено незаконное размещение строительного мусора. Полицейские изъяли две единицы спецтехники, отобраны пробы отходов для расчета ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды. Попытки сброса строительных отходов пресечены также в Щелкове и Одинцовском округе, задержаны два самосвала.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что самым «урожайным» оказалось надзорное мероприятие, проведенное в Раменском округе. В сельском поселении Островецкое остановлена незаконная добыча песка в крупных масштабах. Там сотрудники полиции задержали четыре самосвала, два экскаватора, а также два погрузчика. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.