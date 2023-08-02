Навалы отходов выявили на нескольких земельных участках в подмосковном поселке имени Воровского

Специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья направили в полицию материалы исследования незаконной свалки, выявленной в Богородском городском округе, в рабочем поселке имени Воровского.

Отмечается, что свалку обнаружили вблизи садоводческого товарищества «Олимп». А общая площадь перекрытия почвы отходами составила почти девять тысяч квадратных метров, всего складировано порядка семи тысяч восьмиста кубометров мусора различной морфологии.

Выяснилось, что сумма ущерба, нанесенного почвам, превысила пятьдесят миллионов рублей. Минэкологии продолжает отслеживать ситуацию в Богородском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.