Названы лучшие места для наблюдения за перелетными птицами в Подмосковье

Осенью птицы традиционно отравляются в теплые края на зимовку. В министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, где в регионе можно понаблюдать за пернатыми в период их миграции.

Так, в Подмосковье можно встретить как местных оседлых птиц, так и тех, которые делают здесь остановку по пути в теплые регионы. Обычно пернатые собираются на водоемах и околоводных территориях.

В ведомстве также напомнили, что в октябре состоится ежегодный Евразийский учет птиц, в ходе которого можно не только полюбоваться пернатыми, но и помочь ученым в их исследовании. Специалисты будут изучать маршрут, поведение и физиологические особенности птиц, чтобы лучше понять механизмы миграции.

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