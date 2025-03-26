Названы причины обмеления Волги

Жители разных регионов РФ с тревогой и удивлением наблюдают за небывалым обмелением реки Волги. Данное явление вызывает множество вопросов и споров среди специалистов, которые по-разному оценивают его причины и последствия. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что одним из наиболее заметных эффектов обмеления стало сокращение рыболовного промысла, что вызывает беспокойство у местных рыбаков. Так, стаям ряда видов рыб стало сложно находить подходящие места для нереста, что может оказать негативное влияние на их численность в будущем.

Отмечается, что в Ярославской области надеются на то, что уровень воды в реке будет повышен ближе к началу навигационного сезона, что в первую очередь нужно для обеспечения грузоперевозок, включая транспортировку нефтяных танкеров.

По мнению специалистов, ключевыми факторами, которые поспособствовали обмелению Волги, стали малоснежная зима и аномально высокая температура воздуха.

Ранее эксперты заявляли, что реки РФ обмелеют из-за аномальной жары.