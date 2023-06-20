«Не следует брать из леса домой»: выяснилось, какую смертельную заразу могут переносить ежи

С ежами многие из нас знакомы с детства, но нередко представление об этих животных складывается у людей по картинкам из детских книг. Иллюстраторы любят изображать зверьков с яблоком на спине. Поэтому многие думают, что ежи едят яблоки.

С колючими млекопитающими связано и много других мифов. Их развеял главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин.

«Нередко люди считают, что ежей нужно поить молоком. Но на самом деле в их организме нет фермента, который расщепляет лактозу. Поэтому молоко или сметана могут вызвать у них сильное расстройство пищеварения», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Колючие зверьки питаются насекомыми, улитками, лягушками или мышами. Многие дачники рассказывают, что они с удовольствием лакомятся готовым кошачьим кормом. Но, по словам Воеводина, он все же разработан для кошек, а ежей лучше угощать мясом, фаршем или мучными червями.

С охотой ежики едят и вареные куриные кости, но есть опасность, что зверьки поранятся их острыми краями.

«Ежи, вопреки мифам, не питаются яблоками, они предпочитают животный корм. Возможно, фрукты случайно могут оказаться у них на колючках, когда зверьки находятся где-нибудь в листьях или ветках», — подчеркивает зоолог.

Многие считают ежиков безобидными животными. Находясь на даче, берут их на ночь в дом. Но там лесные гости начинают удивительно громко топать. Дело в том, говорит эксперт, что зверьки являются стопоходящими, то есть при ходьбе наступают всей лапой. Природа так устроила, что охотятся они на малоподвижных животных — червей, слизней, поэтому им не нужен бесшумный шаг.

«Брать ежиков из леса домой не следует. Дело в том, что в их колючках могут прятаться блохи и энцефалитные клещи. Более того, зверьки могут быть больны бешенством», — предупредил зоолог.

Ранее биолог Глазков рассказал о том, как правильно вести себя при встрече с ежом.