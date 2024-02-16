Недосмотрел за участком: Землевладельцу из Красногорска придется возместить ущерб

Отмечается, что платить за ущерб придется гражданину, собственнику участка в коттеджном поселке «Седьмая Миля», расположенном в деревне Бузланово. Так как он не осуществлял должный контроль за своими землями

В результате неизвестные лица свозили на его участок грунты и строительные отходы, разместив их на общей площади более одной тысячи квадратных метра. Всего здесь навалено почти четыреста сорок кубометров мусора. Сумма ущерба от свалки составила более полумиллиона рублей. По решению суда, которое пока не вступило в законную силу, гражданину придется возместить эти средства.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что это уже третье исковое заявление по фактам свалок в «Седьмой миле», рассмотренное судами. Ранее были вынесены решения о возмещении ущерба еще двумя владельцами на общую сумму почти один миллион рублей рублей.

Накануне губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды военным из добровольческого отряда «БАРС», на торжественную церемонию участники СВО приехали вместе с членами своей семьи.