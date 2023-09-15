Недропользователь проиграл спор с Минэкологией за добычу песка в Дмитровском округе

Арбитражный суд Московской области встал на сторону Министерства экологии и природопользования Подмосковья в споре с компанией «Реконструкция и строительство», которая намеревалась добывать строительные пески в Дмитровском городском округе.

Выяснилось, что ранее данная компания получила лицензию на разведку и добычу строительных песков на месторождении «Сурмино». Тогда она должна была разработать и согласовать технический проект работ, а также документы об уточненных границах горного отвода.

Со слов главы ведомства Тихона Фирсова, этого не было сделано, поэтому право пользования недрами было досрочно прекращено. Тогда компания попыталась опротестовать действия Минэкологии в суде, однако решение вынесено в пользу министерства. В законную силу оно пока не вступило.

Фирсов также отметил, что на первый взгляд, речь идет лишь о технических вещах. Однако на деле вопрос стоит о полном контроле над процессами перед началом добычи полезных ископаемых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали начнется уже в этом году.