Нелегальное сжигание отходов зафиксировали в поселке Тучково

Организатора соревнований по мотокроссу, который состоялся в поселке Тучково Рузского городского округа, оштрафовали за несоблюдение экологического законодательства. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Отмечается, что после соревнований организатор решил сжечь мусор, оставленный участниками, а также пластиковые канистры из-под моторного масла в железной бочке. Именно это и зафиксировали инспекторы эконадзора.

Действие осуществлялось на земельном участке неразграниченной государственной собственности. При этом деятельность по утилизации отходов производства и потребления, способных оказать вред окружающей среде, таким способом запрещена законом.

«Важно быть ответственным в плане экологии и знать ее основу. С организатором массового мероприятия уже проведена беседа, инспектором выписан штраф в размере 2000 рублей за несоблюдение предпринимателем природоохранного законодательства», — подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.

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