Необычный краснокнижный гриб нашли в подмосковном лесу

На территории Московского учебно-опытного лесничества обнаружили один из самых необычных грибов России — ежевик коралловидный или гриб-коралл. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Данный гриб занесен в Красную книгу страны. Чаще всего это гриб белого цвета, но может быть бежевым, светло-желтым или розоватым. Гриб имеет приятный аромат, нежный вкус и упругую мякоть, а при надрезе нередко краснеет. Появляются обычно коралловые грибы на мертвых стволах, ветвях и в дуплах живых деревьев, в том числе дуба, липы, березы и осины.

В областном Комлесхозе подчеркнули, что собирать данный гриб нельзя, поскольку он является краснокнижным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.