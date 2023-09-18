Необычный краснокнижный гриб нашли в подмосковном лесу
Краснокнижный гриб-коралл нашли в Московском учебно-опытном лесничестве
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
На территории Московского учебно-опытного лесничества обнаружили один из самых необычных грибов России — ежевик коралловидный или гриб-коралл. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Данный гриб занесен в Красную книгу страны. Чаще всего это гриб белого цвета, но может быть бежевым, светло-желтым или розоватым. Гриб имеет приятный аромат, нежный вкус и упругую мякоть, а при надрезе нередко краснеет. Появляются обычно коралловые грибы на мертвых стволах, ветвях и в дуплах живых деревьев, в том числе дуба, липы, березы и осины.
В областном Комлесхозе подчеркнули, что собирать данный гриб нельзя, поскольку он является краснокнижным.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.