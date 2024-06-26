Незаконное размещение строительных отходов зафиксировали в подмосковном Щелкове

Инспекторы эконадзора провели выездное мероприятие в городском округе Щелково после того, как получили информацию, что что в охранной зоне газопровода неизвестные лица складируют строительные отходы. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Примечательно, что в ведомство обратились представители ООО «Газпром трансгаз Москва», которые и сообщили о складировании отходов и проведении незаконных земляных работ рядом с газопроводом. Инспекторы обследовали территорию в деревне Медвежьи Озера, которая была указана в обращении газовиков.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что на шести земельных участках сельскохозяйственного назначения незаконно размещены строительные отходы — бой бетона, кирпича и асфальта». По итогам надзорных мероприятий владельцам участков, не обеспечившим контроль за состоянием земель, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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