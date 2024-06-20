Незаконную свалку выявили в поселке Останкино в Дмитровском округе

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли постановления об административном наказании в отношении ООО «Морепродуктовая торговая компания», которая допустила образование незаконной свалки на принадлежащих компании землях в поселке Останкино в Дмитровском городском округе.

Отмечается, что соответствующее решение принято по итогам рассмотрения материалов совместной проверки, проведенной сотрудниками Дмитровской городской прокуратуры и ведомства. Неизвестные лица разместили на земле строительные отходы и грунты на общей площади свыше одиннадцати тысяч квадратных метров, а общий объем мусора — почти двадцать тысяч кубометров.

В итоге компания, не обеспечившая контроль за состоянием своих земель, оштрафована на общую сумму шестьсот пятьдесят тысяч рублей.

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