Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве Парка Мира в Коломне

В Коломне продолжается благоустройство самого крупного в округе Парка Мира, который появился сразу после Великой Отечественной войны. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Знаем, что он очень дорог жителям — коломенцы сами регулярно принимали участие в его благоустройстве. В прошлом году по президентскому проекту мы начали здесь масштабную реконструкцию», — написал губернатор.

По его словам, при проведении работ ориентируются на запросы жителей. В парке сохранят все исторические элементы. Там восстановили входные арки и ограждения, танцевальную площадку и сцену, а также фонтан. Помимо этого, планируется сохранить все растения, кроме больных и аварийных. На данный момент ведется обустройство пешеходных дорожек, подготовка газона под посев. и другие работы.

Воробьев добавил, что в округе также ведется благоустройство зоны отдыха на берегу реки Коломенки, которая стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь рабочие обустроят пляж, площадки для отдыха и спорта. Завершить оба проекта планируют летом 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.