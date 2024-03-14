Незаконные земляные работы выявили на территории Черноголовского заказника

Министерство экологии и природопользования Московской области и полиция устанавливают обстоятельства нарушения режима на территории особо охраняемой природной территории «Черноголовский заказник». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ведомство обратилась администрация городского округа Черноголовка с сообщением о нарушении режима особой охраны заказника. Инспекторы эконадзора провели осмотр территории и выявили, что в заказнике проведены незаконные земляные работы

Глава ведомства Тихон Фирсов сообщил, что между озером Северное и СНТ «Радуга» с помощью спецтехники снят плодородный слой земли. На момент осмотра нарушители и сама техника на месте отсутствовали. В администрации муниципалитета подчеркнули, что ордер на земляные работы в данной местности не выдавался. Предварительно установлен подозреваемый в совершении нарушения, материалы направлены в полицию для его розыска и опроса.

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