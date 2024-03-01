Новая госуслуга в Подмосковье повысит эффективность подготовки водителей самоходных машин

Министерство экологии и природопользования Московской области с сегодняшнего дня реализовывает новую государственную услугу , которая повысит эффективность подготовки водителей самоходных машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Юрлица и индивидуальные предприниматели Подмосковья теперь могут получить услугу «Выдача организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин».

Отмечается, что подобное Свидетельство теперь является обязательным документом. Свидетельство необходимо образовательным учреждениям для профессиональной подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, с последующим допуском к сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверения тракториста-машиниста»

Глава ведомства Тихон Фирсов особо отметил актуальность госуслуги для системы профессионального образования.