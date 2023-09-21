Новый мост возведут через реку Людовну в Подмосковье

Возведение моста через реку Людовну в Ленинском городском округе позволит улучшить транспортную инфраструктуру Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования региона.

Отмечается, что ведомство предоставило компании «РАД» право пользования рекой для возведения нового транспортного объекта. Мост необходим для того, чтобы полностью реализовать проект по строительству сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Солнцево–Бутово–Видное–Каширское шоссе–Молоково–Лыткарино–Томилино–Красково–Железнодорожный».

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что состояние Людовны в зоне проведения работ будет строго контролироваться. Водопользователь обязан осуществлять мониторинг акватории и прибрежной зоны, отслеживать качество воды и не допускать загрязнений, направляя обязательные отчеты в министерство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.