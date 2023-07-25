Обеспокоенные жители обратились с жалобой на неестественный цвет реки Лобня

Специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья обследовали участок реки Лобня и взяли там пробы воды. Поводом для проведения выездного мероприятия послужили обращения жителей, обеспокоенных ее возможным загрязнением.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что в ходе обследования специалисты ГКУ «Мособлэкомониторитнг» следов слива жидких бытовых отходов не выявили. Ожидается, что результаты анализов будут готовы до конца недели. В настоящее время река вернулась к исходному состоянию. Мутного белого цвета воды, о котором писали жители, сейчас нет.

Напоминаем, что в прошлом году река Лобня подверглась серьезному загрязнению, тогда в водный объект было слито клейкое герметизирующее вещество. В нарушении экологического законодательства была заподозрена организация РТС «Лобня».

Ранее губернатор Воробьев заявил, что в этом году очистят сорок водоемов Подмосковья в рамках программы «100 прудов и озер».