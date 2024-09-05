Охранную зону установили у памятника природы в Балашихе

У памятника природы областного значения «Парк в дер. Полтево» в Балашихе установили охранную зону, площадь которой составляет почти 3,5 гектара. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы провели в связи с возрастающим антропогенным воздействием на ООПТ. Так, были выявлены нерегулируемая рекреация, загрязнение и замусоривание территории, заезд транспортных средств. По итогам надзора администрации муниципалитета объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Памятник природы создали в 1985 году, его площадь составляет 4,7 гектара. Объектами особой охраны здесь являются сам старинный парк, а также ценные старовозрастные липы и лиственницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.