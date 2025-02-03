Около 300 км полосы отвода очищено железнодорожниками от мусора в Рязанской области
В Рязанской области железнодорожники вывезли почти 10 тонн мусора в прошлом году
Фото: [Медиасток.рф]
В прошлом году в ходе экологических мероприятий на МЖД в Рязанской области было очищено от мусора почти 300 километров полосы отвода. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что в местах, которые граничат с жилыми массивами, гаражными и дачными кооперативами, ликвидировано шесть несанкционированных свалок и вывезено примерно десять тонн мусора. Кроме того, в ходе экоакций железнодорожники высадили свыше тысячи деревьев, кустарников и цветов, а также заложили дубовую аллею на мемориале в честь защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.
Также в рамках Всероссийской экологической акции «Очистим планету от мусора» волонтеры-железнодорожники привели в порядок прибрежную территорию реки Дубянки. Помимо этого, собрано и отправлено на переработку свыше 13 тонн макулатуры и более 300 кг пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
Ранее сообщалось, что около 650 килограмма картона, стекла, тетрапака направили на переработку в Подмосковье в рамках экоакции.