Округа-лидеры по ликвидации несанкционированных свалок названы в Подмосковье

Муниципалитеты-лидеры по ликвидации несанкционированных свалок названы в Подмосковье. В их число вошли Домодедово, Сергиев Посад, Мытищи. В «красной» зоне Воскресенск и Егорьевск.

Ликвидация несанкционированных свалок на контроле Минэкологии Подмосковья. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, на данный момент в области насчитывается 180 несанкционированных навалов мусора, которые еще не были ликвидированы округами.

«С 10 августа выявлено 40 новых свалок, ликвидировано и внесено в отчетность 46 свалок. Остаток неубранных свалок снизился на шесть», - добавил министр.

Он подчеркнул, что для достижения планового показателя нужно, чтобы на декабрь текущего года в Подмосковье оставались неликвидированными не более 43 несанкционированных свалок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность разъяснения жителям правил выброса мусора.