Орнитолог: голубей в Москве слишком много, а вороны отступили после закрытия свалок

Москва давно перестала быть каменными джунглями, непригодными для дикой природы: сегодня в столице гнездится больше сотни видов птиц. Старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик рассказал Общественной Службе Новостей, кто из пернатых чувствует себя в мегаполисе вольготно, а кто оказался под угрозой из-за любви горожан к порядку.

По его словам, вопреки страшилкам про воробьев, разжиревших на фастфуде, орнитолог успокаивает: уличные чирикающие уже сотни лет питаются объедками, и их метаболизм справляется с такой диетой без последствий. А вот с домовыми воробьями действительно произошла загадочная история: лет десять назад их численность в Москве внезапно рухнула, причем полевые воробьи почему-то остались при своих. Ученые грешили на газоны, ремонты и закрытые отдушины, но точной причины так и не нашли. Сейчас падение прекратилось, но былой многочисленности уже не вернуть. С голубями ситуация обратная: их слишком много, и это вредит прежде всего архитектурным памятникам. Городские власти призывают не подкармливать сизарей, чтобы хоть как-то сдержать популяцию. А вот серые вороны после закрытия мусорных свалок заметно сбавили обороты — и это хорошо, ведь они терроризируют мелких певчих птиц, разоряя гнезда.

Специалист добавил, что зимовать в Москве теперь остается много неожиданных гостей: совы, ястребы-перепелятники, редкие виды дятлов продвинулись с юга благодаря потеплению и обилию корма. Лесные голуби вяхири, черные дрозды и зарянки постепенно теряют страх перед человеком и все чаще селятся прямо в парках. Но у медали есть обратная сторона: активное благоустройство зеленых зон выгоняет из города соловьев. Им нужны кусты и «неудобья», а лощеные газоны с подстриженными лужайками для гнездования не подходят. В итоге численность главного певца русских рощ в столице падает.

По его мнению, серьезных проблем пернатые москвичам не доставляют — даже в аэропортах с чайками и воронами научились бороться с помощью ручных хищников. Итог от эксперта обнадеживающий: видовой баланс в городе близок к идеальному, а разнообразие птиц сегодня гораздо выше, чем в конце прошлого века. Главное — не мешать соловьям петь и не кормить голубей у памятников.

