Пернатая «пьянь»: налет захмелевших птиц ожидают в Подмосковье

В Одинцовском городском округе объявлена готовность номер один: местные жители готовятся встречать необычных гостей. С приближением середины марта регион накроет волна «пьяных» птиц. Как сообщил REGIONS орнитолог Алексей Курячин, главными героями этого сезонного явления станут снегири и свиристели.

Причина массовой дезориентации пернатых кроется в изменении погоды. Перезимовавшие на ветках ягоды рябины и боярышника начинают оттаивать под лучами весеннего солнца. Процесс брожения превращает их в натуральный алкогольный коктейль. Птицы, склевавшие такой «десерт», моментально теряют координацию. Результат предсказуем: опьяневшие снегири и свиристели падают с деревьев прямо на землю, где их и находят прохожие.

По словам орнитолога, дезориентированные или даже спящие на земле птицы — явление абсолютно сезонное, особенно для видов, которые любят лакомиться ягодами, в том числе остатками урожая с прошлого года. Состояние опьянения у пернатых бывает настолько сильным, что они перестают реагировать на внешние раздражители и буквально валяются на улицах, становясь легкой добычей для хищников.

Специалист советует жителям не пугаться и не проходить мимо. Если на пути попадется пернатый «пациент», его необходимо аккуратно перенести в безопасное место — подойдет коробка или клетка. Главное — дать птице время прийти в себя и протрезветь. Как только координация восстановится, пернатого можно смело выпускать на волю. Никакого вреда здоровью, кроме уязвимости перед кошками и собаками, забродившие ягоды не наносят, поэтому помощь человека здесь может оказаться решающей.

