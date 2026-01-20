Отходы как ловушка: эксперт раскрыл, как регулирование мешает переработке мусора

Обнаружение гигантской незаконной свалки в воронежском селе Первомайское обернулось многомиллионным исков к местной администрации. Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 16 млн рублей, которые теперь могут быть взысканы с муниципального бюджета. По словам климатолога Михаила Юлкина, этот случай — лишь верхушка айсберга системной проблемы, мешающей России наладить цивилизованное обращение с мусором. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что ключевая проблема кроется в раздробленной и зарегулированной системе. С одной стороны, ответственность за разные виды отходов разделена между разными операторами: за бытовой мусор отвечает один, за промышленный — другой. С другой, само слово «отходы» превратилось в юридическую ловушку. Практически любые остатки, даже потенциально полезные как вторсырье, теперь причисляются к какому-либо классу опасности, что автоматически обкладывает их деятельность бюрократическими барьерами и требованиями к лицензированию.

По мнению эксперта, это создает абсурдную ситуацию. Компании, которые десятилетиями успешно перерабатывали собственные отходы во вторичный продукт, теперь вынуждены проходить сложные процедуры получения разрешений просто потому, что их сырье получило новый статус. Административные барьеры душат инициативу и делают переработку экономически невыгодной, оставляя в качестве самого простого пути — вывоз на полигон или, что еще хуже, на несанкционированную свалку.

Он резюмировал, что, пока отходы будут рассматриваться только как источник опасности и повод для штрафов, а не как ценный ресурс, система будет буксовать. Свалки будут появляться, а миллионы из бюджетов — уходить на их ликвидацию, вместо того чтобы инвестироваться в создание понятных и экономически стимулирующих условий для тех, кто готов этот мусор превращать во что-то полезное.

Ранее эколог Якуцени заявил, что ликвидация свалок ложится на бюджет из-за бездействия следствия.