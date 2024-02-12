Оздоровительные мероприятия проведут на участках ООПТ в Московской области

Министерство экологии и природопользования Московской области и Комитет лесного хозяйства Московской области согласовали план оздоровительных мероприятий на лесных участках особо охраняемых природных территорий региона, в 2024 году их проведут на 16 участках в границах ООПТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.