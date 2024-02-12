Оздоровительные мероприятия проведут на участках ООПТ в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Министерство экологии и природопользования Московской области и Комитет лесного хозяйства Московской области согласовали план оздоровительных мероприятий на лесных участках особо охраняемых природных территорий региона, в 2024 году их проведут на 16 участках в границах ООПТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Комлесхоз организует мероприятия по просветлению и прочистке лесных массивов. Осветление проводится в молодых древостоях, оно необходимо для улучшения породного состава и роста деревьев главной породы. После осветления проводится прочистка для улучшения условий роста и регулирования размещения деревьев главной породы по площади», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, данные мероприятия проводят для оздоровления лесных территорий. В ведомстве уточнили, что их проведут на территориях Бородинского, Егорьевского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Подольского, Дмитровского, Звенигородского лесничеств, а также на участке Московского учебно-опытного лесничества.
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