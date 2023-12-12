Первый природно-исторический комплекс создали на территории Подмосковья

Постановлением Правительства Московской области создан первый в регионе природно-исторический комплекс областного значения «Горковский» в границах городских округов Ленинский и Домодедово. Об этом рассказали в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что территория комплекса обладает высоким значением для сохранения биологического разнообразия, в том числе для сохранения разнообразия редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания.

Общая площадь данного природно-исторического комплекса составляет более двух тысяч двухсот гектаров. При этом среди всего многообразия флоры и фауны встречаются и те, что занесены в Красную Книгу региона.

Накануне стало известно, что в городском округе Щелково спилили новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Кремля.