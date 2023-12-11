Главную новогоднюю елку России спилили в подмосковном Щелково

В городском округе Щелково спилили новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Кремля. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.

Как напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, главную новогоднюю ель страны начали искать еще летом. Дерево отбирали несколько месяцев из тридцати претенденток.

«Нашей подмосковной лесной красавице восемьдесят четыре года, ее высота — двадцать пят метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — шестьдесят сантиметров», — напомнил министр.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с поручением президента России Владимира Путина сегодня ель спилили, завтра дерево поместят на специальный автопоезд, а уже в среду оно будет доставлено в Кремль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уборка снега в Московской области находится в зоне особого внимания.