Пять постановлений по фактам незаконной транспортировки отходов вынесли нарушителям в Рузе

Инспекторы эконадзора выявили факты незаконной транспортировки и сброса отходов в Рузском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования МО.

Отмечается, что нарушения были зафиксированы в разных локациях в ходе совместных контрольных мероприятий с участием сотрудников ОМВД России по Рузскому округу.

Так, попытки незаконного сброса мусора были предприняты вблизи СНТ «Художник-график-2», в поселках Тучково и Горобово, а также в самой Рузе. Известно, что всех незаконных перевозчиков оштрафовали.

Глава ведомства Тихон Фирсов также отметил, что в ходе рейдовых мероприятий в поселке Тучково были выявлены навалы боя изделий из железобетона на открытом грунте. Выяснилось, нарушение произошло по вине предприятия «МЖБИ-17», которое выпускает железобетонные изделия. Предприятие также было оштрафовано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.