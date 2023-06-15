Пять сотен утят выпустили в естественную среду обитания в Луховицах

В городском округе Луховицы прошла акция по восстановлению популяции диких уток, в рамках которой в естественную среду обитания выпустили пятьсот утят.

Утята дикой кряквы были выращены в инкубаторе на Загорской птицефабрике. Теперь птиц выпустили в Белоомутском охотничье-рыболовном хозяйстве, около 150 утят будут проходить акклиматизацию в вольере, сообщило сетевое издание «Луховицкие Вести».

Как рассказал директор Белоомутского охотничье-рыболовного хозяйства Вадим Кротиков, акция по восстановлению популяции диких уток всегда подстраивается под погодные условия, поэтому показатель выживаемости птиц составляет девяносто процентов.

«До этого случились заморозки и похолодания, и мы не делали выпуск. А теперь погода стабилизировалась», — подчеркнул Кротиков.

Отмечается, что через месяц в естественную среду обитания выпустят еще пятьсот утят.

Ранее сообщалось, что в Люберцах состоялся экофестиваль. Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, участие в мероприятии приняли свыше пятисот человек.