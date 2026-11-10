Плюс 30% обращений: почему тюменские травмпункты работают на пике

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, во взрослый и детский травмпункты ОКБ № 2 за последние сутки обратились 372 человека — на 30% больше, чем в предыдущие дни. В ведомстве отметили, что эти цифры соответствуют стандартным показателям для этого времени года.

В депздраве напомнили, что травмпункты ОКБ № 2 — детский на Мельникайте, 75 к. 2 и взрослый на Мельникайте, 75 ст. 3 — работают круглосуточно, а в рабочее время пострадавших принимают травматологи филиала поликлиники № 5 на улице Вьюжной. Специалисты рекомендуют в гололед выбирать обувь с рифленой резиновой подошвой и избегать каблуков, внимательно смотреть под ноги, передвигаться мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах, и не держать руки в карманах. Ранее в городе также зафиксировали всплеск ДТП: поездка на летней резине по обледеневшим улицам сейчас сравнима с экстримом. Таким образом, по данным властей, рост обращений в травмпункты — следствие резкого похолодания и гололеда, а не чего-то экстраординарного.